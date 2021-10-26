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"Просто катастрофа": Туристов уличили в безответственном отношении к антиковидным ограничениям в Сочи

По мнению эксперта, ситуация в городе не изменится, а люди будут продолжать массово подделывать QR-коды о вакцинации.

26 октября, 14:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина призвала туристов относиться к новым ограничениям по коронавирусу с пониманием и соблюдать их. С 30 октября 2021 года в кафе и рестораны города будут пускать только по QR-кодам.

"У туристов понимание такое — в Сочи можно всё. Попадая в город, все забывают про безопасность, про то, что всё-таки ковид существует и люди умирают", — сообщила она в беседе с телеканалом "360".

Она пожаловалась, что отдыхающие не соблюдают установленные правила ещё с середины лета 2020 года. Нетягина почти уверена, что ситуация не изменится, а люди будут продолжать массово подделывать QR-коды о вакцинации. По её словам, владельцы сочинских ресторанов и отелей в преддверии антиковидных ограничений уже начали морально готовить персонал к непониманию со стороны отдыхающих и очередным порциям оскорблений.

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Ранее о введении жёстких правил для заселения туристов в отели сообщили власти Бурятии. В республике на период нерабочих дней будет увеличено количество мобильных групп для контроля соблюдения мер профилактики.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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