Глава Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина призвала туристов относиться к новым ограничениям по коронавирусу с пониманием и соблюдать их. С 30 октября 2021 года в кафе и рестораны города будут пускать только по QR-кодам.

"У туристов понимание такое — в Сочи можно всё. Попадая в город, все забывают про безопасность, про то, что всё-таки ковид существует и люди умирают", — сообщила она в беседе с телеканалом "360".

Она пожаловалась, что отдыхающие не соблюдают установленные правила ещё с середины лета 2020 года. Нетягина почти уверена, что ситуация не изменится, а люди будут продолжать массово подделывать QR-коды о вакцинации. По её словам, владельцы сочинских ресторанов и отелей в преддверии антиковидных ограничений уже начали морально готовить персонал к непониманию со стороны отдыхающих и очередным порциям оскорблений.