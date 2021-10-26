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"Роскосмос" анонсировал четыре пуска ракет "Союз" с космодрома Куру

По словам директора компании, стартовая площадка на другом континенте удобна для выведения полезных нагрузок.

26 октября, 14:54
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Часть федеральных пусков российских ракет будет перенесена на космодром Куру во Французской Гвиане на северо-восточном побережье Южной Америки. С этой площадки уже в следующем году запланировано четыре пуска "Союза", рассказал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок", — сообщил Рогозин в ходе брифинга.

По его словам, для придания пилотируемого статуса комплексу в Куру необходимо доработать мобильную башню обслуживания. Он уверен, что это позволит перевести космический туризм на этот космодром.

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Тем временем в Амурской области полным ходом идёт строительство второй очереди космодрома Восточный. Как ранее сообщал Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным, работы будут закончены по плану — в декабре 2022 года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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