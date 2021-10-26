"Роскосмос" анонсировал четыре пуска ракет "Союз" с космодрома Куру

Часть федеральных пусков российских ракет будет перенесена на космодром Куру во Французской Гвиане на северо-восточном побережье Южной Америки. С этой площадки уже в следующем году запланировано четыре пуска "Союза", рассказал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок", — сообщил Рогозин в ходе брифинга.

По его словам, для придания пилотируемого статуса комплексу в Куру необходимо доработать мобильную башню обслуживания. Он уверен, что это позволит перевести космический туризм на этот космодром.