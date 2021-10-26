"Роскосмос" анонсировал четыре пуска ракет "Союз" с космодрома Куру
По словам директора компании, стартовая площадка на другом континенте удобна для выведения полезных нагрузок.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Часть федеральных пусков российских ракет будет перенесена на космодром Куру во Французской Гвиане на северо-восточном побережье Южной Америки. С этой площадки уже в следующем году запланировано четыре пуска "Союза", рассказал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок", — сообщил Рогозин в ходе брифинга.
По его словам, для придания пилотируемого статуса комплексу в Куру необходимо доработать мобильную башню обслуживания. Он уверен, что это позволит перевести космический туризм на этот космодром.
Тем временем в Амурской области полным ходом идёт строительство второй очереди космодрома Восточный. Как ранее сообщал Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным, работы будут закончены по плану — в декабре 2022 года.
Лента новостей
России предрекли долгий и мучительный путь к коллективному иммунитету по примеру гонконгского гриппа
сегодня в 14:50
На борту спасённого российскими морпехами судна были 20 украинцев
сегодня в 14:45
Глава МИД Украины счёл решение по "скифскому золоту" победой над "российскими манипуляциями"
сегодня в 14:36
Комментариев: 0