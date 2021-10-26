"Что, ещё и нос?": Лукашенко отчаянно отбивался от респиратора в красной зоне, несмотря на мольбы чиновников
Когда его всё-таки уговорили, то на пути встала новая преграда: глава государства надевал маску не той стороной и не хотел прижимать её к носу.
Фото © Telegram / "Пул Первого"
Лукашенко посетил больницу, где лежат пациенты с коронавирусом. Видео © Telegram / "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки посетил гродненскую больницу, где в том числе лечат больных коронавирусом. В медучреждении чиновникам пришлось уговаривать главу государства надеть респиратор и обработать руки антисептиком, но он отчаянно боролся с ними, пренебрегая всеми мерами безопасности. Видео о приключениях бунтаря Лукашенко на просторах красной зоны разместил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
На кадрах глава государства стоит в окружении чиновников и врачей, которые одеты в защитные костюмы, носят респираторы, медицинские перчатки и прозрачные щитки. Они предлагают и президенту воспользоваться защитными средствами, в частности надеть респиратор, но бесстрашный Лукашенко шутливо отмахивается, говоря, что ему мешают работать. Когда президента всё-таки уговорили, то на пути встала новая преграда: он надевал респиратор не той стороной и не хотел прижимать его к носу.
"Так обжал уже, куда больше?.. Ну давай побрызгаю на руки, господи", — сказал Лукашенко и обрызгал себя всего антисептиком, пояснив, что сделал это в угоду чиновникам.
Во время разговора с врачами незафиксированный респиратор сползал с лица Лукашенко на подбородок, на просьбу подтянуть маску он возмущался: "Ну я же надел!" — продолжая вещать, высунув из-под респиратора нос.
"Всё, чтобы Пиневича со мной больше в больнице не было!" — возмутился президент странному упрямству министра здравоохранения Белоруссии Дмитрия Пиневича.
В операционном блоке Лукашенко приспустил респиратор, оголив нос, на что чиновники вновь стали упрашивать его, чтобы тот надел маску, но глава государства искренне удивился настойчивости, ведь в блоке не было пациентов.
Ранее Лайф писал, что Лукашенко готов привиться от ковида "хоть в ногу", но при одном условии. Глава государства уже договорился об этом с министром здравоохранения республики.
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