"Что, ещё и нос?": Лукашенко отчаянно отбивался от респиратора в красной зоне, несмотря на мольбы чиновников

Когда его всё-таки уговорили, то на пути встала новая преграда: глава государства надевал маску не той стороной и не хотел прижимать её к носу.