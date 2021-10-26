Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна про День Победы
В рамках проверки следователи выяснят, есть ли в высказываниях рэпера "нарушения действующего законодательства".
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы.
"В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы председатель Следственного комитета России поручил организовать проверку", — рассказали в СК.
Напомним, Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности. Позже рэпер принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.
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