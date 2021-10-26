Геолог из Петербурга попала в больницу с инсультом после нападения медведицы

На Чукотке во время экспедиции на 50-летнюю женщину-геолога напала медведица. Пострадавшую уже три месяца лечат от последствий несчастного случая врачи НИИ Джанелидзе в Санкт-Петербурге — у учёного случился инсульт.

"Женщина получила много ранений на голове, шее, и одно из них повредило сонную артерию, что привело к возникновению инсульта. Мы оказали ей необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит реабилитацию", — сообщил в беседе с газетой "Петербургский дневник" главный невролог Петербурга Игорь Вознюк.

Пострадавшую доставили в медучреждение на Чукотке, а затем отправили в Санкт-Петербург, где врачи столкнулись с тяжёлыми последствиями нападения. Сейчас перенёсшая инсульт пациентка передвигается на небольшие расстояния, её готовят к выписке.