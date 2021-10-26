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QR-коды станут обязательными в торговых центрах и ресторанах Свердловской области с 30 октября

Усилить антиковидные меры в уральском регионе предлагал Роспотребнадзор. За прошедшие сутки там выявили 644 новых заболевших, и это максимум за всю пандемию.

26 октября, 16:18

Фото © Pexels

Посещение торговых центров, заведений общественного питания и общественных мест в Свердловской области станет возможным только при наличии QR-кода. Новые правила начнут действовать уже с 30 октября, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, на предприятиях общественного питания, в фитнес-клубах, разного рода других заведениях, связанных с обcлуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов начиная с 30 октября", — уточнил он.

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Ранее Роспотребнадзор предложил усилить антиковидные меры в Свердловской области. За прошедшие сутки в регионе выявили 644 новых заболевших, и это максимум за всю пандемию. При этом полный курс вакцинации прошло почти 1,4 миллиона жителей, коллективный иммунитет составляет 40,3%.

Напомним, что за сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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