QR-коды станут обязательными в торговых центрах и ресторанах Свердловской области с 30 октября

Посещение торговых центров, заведений общественного питания и общественных мест в Свердловской области станет возможным только при наличии QR-кода. Новые правила начнут действовать уже с 30 октября, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, на предприятиях общественного питания, в фитнес-клубах, разного рода других заведениях, связанных с обcлуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов начиная с 30 октября", — уточнил он.

Ранее Роспотребнадзор предложил усилить антиковидные меры в Свердловской области. За прошедшие сутки в регионе выявили 644 новых заболевших, и это максимум за всю пандемию. При этом полный курс вакцинации прошло почти 1,4 миллиона жителей, коллективный иммунитет составляет 40,3%.