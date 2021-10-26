Убивший медведицу боксёр вышел из комы и рассказал свою версию случившегося

Тюменский боксёр Илья Медведев, который убил напавшую на него в лесу медведицу, полностью пришёл в себя после комы и рассказал свою версию смертельной схватки. Как сообщает телеграм-канал SHOT, парень отрицает "браконьерские" цели своего похода с друзьями в лес.

Медведев рассказал полицейским, что, возвращаясь в тот день с рыбалки, они с друзьями решили заехать в заповедник, где есть большое озеро. А что территория охраняется, якобы никто не знал. Там 41-летний Денис, который в итоге не пострадал, раздал всем ружья, чтобы пострелять в птиц.

Когда друзья разделились, Чеботарь спустился переставить лодку, а погибший Вячеслав Дудник тогда и столкнулся с медведицей: раздалось три выстрела, затем крики. Медведев побежал спасаться, но передумал и вернулся помочь приятелю, однако было уже поздно.