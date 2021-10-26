Убивший медведицу боксёр вышел из комы и рассказал свою версию случившегося
По его словам, он услышал выстрелы и побежал на крики приятеля, чтобы спасти его, но было уже поздно.
Фото © VK / "Славянские воины"
Тюменский боксёр Илья Медведев, который убил напавшую на него в лесу медведицу, полностью пришёл в себя после комы и рассказал свою версию смертельной схватки. Как сообщает телеграм-канал SHOT, парень отрицает "браконьерские" цели своего похода с друзьями в лес.
Медведев рассказал полицейским, что, возвращаясь в тот день с рыбалки, они с друзьями решили заехать в заповедник, где есть большое озеро. А что территория охраняется, якобы никто не знал. Там 41-летний Денис, который в итоге не пострадал, раздал всем ружья, чтобы пострелять в птиц.
Когда друзья разделились, Чеботарь спустился переставить лодку, а погибший Вячеслав Дудник тогда и столкнулся с медведицей: раздалось три выстрела, затем крики. Медведев побежал спасаться, но передумал и вернулся помочь приятелю, однако было уже поздно.
Напомним, 20 октября в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трёх рыбаков. Одним из них оказался 23-летний боксёр Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи, от полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте. Позднее тренер убившего медведицу боксёра заявил, что не верит в версию о браконьерстве. По его мнению, мужчины были совершенно не готовы к встрече со зверем и спортсмену повезло, что он остался жив.
Комментариев: 1
Ирина Мусина,мне нужна была третья фамилия из этой троицы и она наконец - то появилась - это ЧЕБОТАРЬ. Теперь я вижу (полную картину) ,что это было браконьерство,добыча диких животных (300%)- сокращенное словосочетание фамилии - ЧЕБОТАРЬ. Шах и мат. Удачи.