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Юрист оценил шансы студентов школы "Останкино" через суд оспорить отчисление

По словам собеседника Лайфа, лайк можно удалить, а скриншот не является доказательством.

26 октября, 16:01
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Адвокат, глава общественной организации "Потребитель прав!" Андрей Некрасов прокомментировал в беседе с Лайфом отчисление студентов школы "Останкино". По его мнению, в данном деле достаточно много нюансов, которые, безусловно, нужно оспаривать в судебном порядке.

"Образовательная организация вправе отчислять студентов по своей инициативе в том случае, если сам студент нарушил устав или иной локальный нормативный акт этой образовательной организации. Однако образовательная организация должна сослаться на определённую норму своего акта", — объяснил Андрей Некрасов.

Юрист рассказал, что образовательная организация должна заблаговременно донести до студентов основания и порядок возможного отчисления. То есть студент должен знать, что именно ему нельзя делать. Действительно существуют некоторые положения в уставе разных образовательных организаций, в том числе крупнейших, согласно которым можно отчислять студентов, если они своим действием могут порочить репутацию этого учреждения. Однако вопрос в том, сможет ли школа сослаться на конкретный акт из своего договора и доказать, что действия учащихся в самом деле были порочащими.

По мнению Некрасова, дело необходимо оспаривать в судебном порядке, так как ситуация не является бесспорной и включает в себя множество нюансов. К тому же лайк можно удалить, а скриншот не является доказательством в суде. Любые "сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию", доказываются проведением лингвистической экспертизы.

Познер назвал безобразием отчисление студентов школы "Останкино" за лайки в Instagram

Познер назвал безобразием отчисление студентов школы "Останкино" за лайки в Instagram

Напомним, об отчислении нескольких студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" стало известно после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый пост в "Инстаграме". Позже её поддержала другая студентка, раскрыв детали инцидента. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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