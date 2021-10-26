Юрист оценил шансы студентов школы "Останкино" через суд оспорить отчисление
По словам собеседника Лайфа, лайк можно удалить, а скриншот не является доказательством.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Адвокат, глава общественной организации "Потребитель прав!" Андрей Некрасов прокомментировал в беседе с Лайфом отчисление студентов школы "Останкино". По его мнению, в данном деле достаточно много нюансов, которые, безусловно, нужно оспаривать в судебном порядке.
"Образовательная организация вправе отчислять студентов по своей инициативе в том случае, если сам студент нарушил устав или иной локальный нормативный акт этой образовательной организации. Однако образовательная организация должна сослаться на определённую норму своего акта", — объяснил Андрей Некрасов.
Юрист рассказал, что образовательная организация должна заблаговременно донести до студентов основания и порядок возможного отчисления. То есть студент должен знать, что именно ему нельзя делать. Действительно существуют некоторые положения в уставе разных образовательных организаций, в том числе крупнейших, согласно которым можно отчислять студентов, если они своим действием могут порочить репутацию этого учреждения. Однако вопрос в том, сможет ли школа сослаться на конкретный акт из своего договора и доказать, что действия учащихся в самом деле были порочащими.
По мнению Некрасова, дело необходимо оспаривать в судебном порядке, так как ситуация не является бесспорной и включает в себя множество нюансов. К тому же лайк можно удалить, а скриншот не является доказательством в суде. Любые "сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию", доказываются проведением лингвистической экспертизы.
Напомним, об отчислении нескольких студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" стало известно после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый пост в "Инстаграме". Позже её поддержала другая студентка, раскрыв детали инцидента. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети.
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