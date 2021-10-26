Юрист оценил шансы студентов школы "Останкино" через суд оспорить отчисление

Адвокат, глава общественной организации "Потребитель прав!" Андрей Некрасов прокомментировал в беседе с Лайфом отчисление студентов школы "Останкино". По его мнению, в данном деле достаточно много нюансов, которые, безусловно, нужно оспаривать в судебном порядке.

"Образовательная организация вправе отчислять студентов по своей инициативе в том случае, если сам студент нарушил устав или иной локальный нормативный акт этой образовательной организации. Однако образовательная организация должна сослаться на определённую норму своего акта", — объяснил Андрей Некрасов.

Юрист рассказал, что образовательная организация должна заблаговременно донести до студентов основания и порядок возможного отчисления. То есть студент должен знать, что именно ему нельзя делать. Действительно существуют некоторые положения в уставе разных образовательных организаций, в том числе крупнейших, согласно которым можно отчислять студентов, если они своим действием могут порочить репутацию этого учреждения. Однако вопрос в том, сможет ли школа сослаться на конкретный акт из своего договора и доказать, что действия учащихся в самом деле были порочащими.

По мнению Некрасова, дело необходимо оспаривать в судебном порядке, так как ситуация не является бесспорной и включает в себя множество нюансов. К тому же лайк можно удалить, а скриншот не является доказательством в суде. Любые "сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию", доказываются проведением лингвистической экспертизы.