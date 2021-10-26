Жителям Севастополя для выезда из города в нерабочие дни потребуются QR-коды

С 30 октября жители Севастополя смогут покинуть город только при наличии QR-кода, свидетельствующего о пройденной вакцинации или перенесённом коронавирусе, либо медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь [действуют те же правила] ", — сказал он на заседании регионального оперштаба по борьбе с пандемией.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом складывается сложно, поэтому важно сбить пик новой волны эпидемии. Помимо этого, регионы один за другим возвращают жёсткие антиковидные меры в общественные места. Речь идёт о QR-кодах с подтверждением вакцинации или перенесённой болезни, которые необходимы для посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых центров и прочих людных мест. Такие решения обусловлены рекордными показателями заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, например, за минувшие сутки в России было зарегистрировано максимальное суточное число летальных исходов с начала пандемии — более 1100.