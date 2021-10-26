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Жителям Севастополя для выезда из города в нерабочие дни потребуются QR-коды

На "антиковидные выходные" было решено развернуть блокпосты на въездах в город.

26 октября, 15:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVcpC5Ao1b9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sevastopol.gov.ru</a></p>

Фото © Instagram / sevastopol.gov.ru

С 30 октября жители Севастополя смогут покинуть город только при наличии QR-кода, свидетельствующего о пройденной вакцинации или перенесённом коронавирусе, либо медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь [действуют те же правила]", — сказал он на заседании регионального оперштаба по борьбе с пандемией.

Губернатор Севастополя объяснил новые правила въезда в город

Губернатор Севастополя объяснил новые правила въезда в город

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом складывается сложно, поэтому важно сбить пик новой волны эпидемии. Помимо этого, регионы один за другим возвращают жёсткие антиковидные меры в общественные места. Речь идёт о QR-кодах с подтверждением вакцинации или перенесённой болезни, которые необходимы для посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых центров и прочих людных мест. Такие решения обусловлены рекордными показателями заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, например, за минувшие сутки в России было зарегистрировано максимальное суточное число летальных исходов с начала пандемии — более 1100.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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