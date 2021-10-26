Особо опасный преступник сбежал из психбольницы в Астрахани
Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента.
В Астраханской области объявили в розыск сбежавшего из психбольницы особо опасного преступника — Алханова Магомеда Хасановича 1982 года рождения, осуждённого за бандитизм. Он находился на лечении в медучреждении по Началовскому шоссе, 15, в городе Астрахани.
"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы осуждённый по ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения", — говорится в сообщении УМВД России по Астраханской области.
В момент побега мужчина был одет в спортивный костюм и кроссовки чёрного цвета. Приметы: худощавое телосложение, седая борода. Обо всех подозрительных лицах и транспортных средствах жителей просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 112, 102, 8-8512-40-01-16 (дежурная часть УМВД России по городу Астрахани).
Напомним, что похожая история в конце августа произошла в Бурятии. После прогулки несколько заключённых из местной психбольницы ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех беглецов удалось задержать спустя два часа.
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