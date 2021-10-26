Особо опасный преступник сбежал из психбольницы в Астрахани

В Астраханской области объявили в розыск сбежавшего из психбольницы особо опасного преступника — Алханова Магомеда Хасановича 1982 года рождения, осуждённого за бандитизм. Он находился на лечении в медучреждении по Началовскому шоссе, 15, в городе Астрахани.

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы осуждённый по ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения", — говорится в сообщении УМВД России по Астраханской области.

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