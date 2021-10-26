Минэкономики ФРГ не увидело в сертификации "Северного потока – 2" угрозы для Европы

Минэкономики ФРГ подало в Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur — регулятор Германии) своё заключение по "Северному потоку – 2". Ведомство пришло к выводу, что сертификация газопровода не будет представлять опасности для газоснабжения ЕС.

"Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", — говорится в опубликованном сегодня заявлении ведомства.

Во время разработки заключения консультации проводились с другими странами — членами ЕС. Минэкономики ФРГ сообщило, что вопрос независимости оператора "Северного потока – 2" от поставщика газа по трубопроводу не рассматривался. Теперь слово за регулятором, который продолжит анализ соответствия трубопровода необходимым правовым предписаниям ЕС.