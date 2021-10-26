Минэкономики ФРГ не увидело в сертификации "Северного потока – 2" угрозы для Европы
Теперь слово за регулятором, который продолжит анализ соответствия трубопровода необходимым правовым предписаниям.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Минэкономики ФРГ подало в Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur — регулятор Германии) своё заключение по "Северному потоку – 2". Ведомство пришло к выводу, что сертификация газопровода не будет представлять опасности для газоснабжения ЕС.
"Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", — говорится в опубликованном сегодня заявлении ведомства.
Во время разработки заключения консультации проводились с другими странами — членами ЕС. Минэкономики ФРГ сообщило, что вопрос независимости оператора "Северного потока – 2" от поставщика газа по трубопроводу не рассматривался. Теперь слово за регулятором, который продолжит анализ соответствия трубопровода необходимым правовым предписаниям ЕС.
Как уже сообщал Лайф, сейчас идёт сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Это необходимо для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Данный процесс может растянуться на несколько месяцев. Причём 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. На днях стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
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