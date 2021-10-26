Торговые центры Уфы разыграют среди привитых от ковида пять iPhone 13

Торговые центры Уфы разыграют среди вакцинированных горожан пять iPhone 13, бытовую технику и подарочные сертификаты на 100 тысяч рублей. Лотереи начнутся в ноябре, сообщается на сайте Правительства Республики Башкортостан.

"С 1 ноября до 31 декабря ТЦ Уфы проводят акцию по дополнительному стимулированию привитых граждан "Мы вместе". Для получения доступа к скидкам и розыгрышам вакцинированному участнику достаточно зарегистрироваться на портале, заполнив анкету и отсканировав уникальный QR-код с сертификата о вакцинации, и указать свой личный номер телефона", — говорится в сообщении.

Крупные призы будут разыгрываться еженедельно. Среди них бытовая техника, гаджеты, подарочные карты номиналом 100 тысяч рублей, пять смартфонов Apple (iPhone 13). Пригласительные на посещение аквапарка, кинотеатров, ресторанов, торговых центров, а также другие сертификаты и скидки от арендаторов будут разыгрываться каждый день.