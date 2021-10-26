Торговые центры Уфы разыграют среди привитых от ковида пять iPhone 13
От будущих участников понадобится указать лишь QR-код с сертификата о вакцинации и номер телефона.
Фото © Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан
Торговые центры Уфы разыграют среди вакцинированных горожан пять iPhone 13, бытовую технику и подарочные сертификаты на 100 тысяч рублей. Лотереи начнутся в ноябре, сообщается на сайте Правительства Республики Башкортостан.
"С 1 ноября до 31 декабря ТЦ Уфы проводят акцию по дополнительному стимулированию привитых граждан "Мы вместе". Для получения доступа к скидкам и розыгрышам вакцинированному участнику достаточно зарегистрироваться на портале, заполнив анкету и отсканировав уникальный QR-код с сертификата о вакцинации, и указать свой личный номер телефона", — говорится в сообщении.
Крупные призы будут разыгрываться еженедельно. Среди них бытовая техника, гаджеты, подарочные карты номиналом 100 тысяч рублей, пять смартфонов Apple (iPhone 13). Пригласительные на посещение аквапарка, кинотеатров, ресторанов, торговых центров, а также другие сертификаты и скидки от арендаторов будут разыгрываться каждый день.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. При этом ведомство рекомендует вводить препараты в разные части тела.
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