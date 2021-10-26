В России почти 60 тысяч детей сейчас лечатся от коронавируса

В настоящее время около 60 тысяч российских детей болеют коронавирусом. Такую цифру назвал во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.



"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течёт заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", — уточнил он.