В России почти 60 тысяч детей сейчас лечатся от коронавируса
У половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни, предупредили в Минздраве.
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В настоящее время около 60 тысяч российских детей болеют коронавирусом. Такую цифру назвал во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.
"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течёт заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", — уточнил он.
Общее количество заболевших, которые сегодня получают медицинскую помощь, составляет 1 335 000 человек. Число госпитализированных превышает 268 000 человек, 11% из них — это пациенты в тяжёлом состоянии, отметил Мурашко. Он добавил, что на сегодняшний день в России свободно 12% больничных коек.
Напомним, что за сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.
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