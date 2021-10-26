Вассерман счёл ударом по репутации школы "Останкино" отчисление студентов за лайки

Знаток "Своей игры", депутат Государственной думы, политолог Анатолий Вассерман счёл некорректной реакцию Высшей школы телевидения "Останкино" на оставленные лайки под комментарием в "Инстаграме" с критикой. Он полагает, что скандал ударит по репутации образовательного учреждения.

"Школа поступила коммерчески некорректно, не возместив цену пропущенных занятий. Но, с другой стороны, принудительные выходные относятся к категории форс-мажора. Требование школы об оплате занятий может быть признано правомерным, хотя это должны оценивать юристы", — сказал Вассерман в беседе с Лайфом.

Он отмечает, что лайк — это согласие с изложенным мнением. Это не просто значок, а выражение своей точки зрения. В данном случае у студентов правильная позиция. Даже если в юридическом плане школа может объяснить отмену занятий, такую неадекватную реакцию на мнение об отмене уроков образовательное учреждение не должно себе позволять, уверен Вассерман.

"Реакция школы на сообщение и тем более на лайки под постом — некорректна. Думаю, это ударит по репутации школы "Останкино", — заключил депутат.