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Вассерман счёл ударом по репутации школы "Останкино" отчисление студентов за лайки

По мнению собеседника Лайфа, в социальных сетях учащиеся выразили правильную позицию, даже если юридически учебное заведение может объяснить отмену занятий.

26 октября, 17:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Знаток "Своей игры", депутат Государственной думы, политолог Анатолий Вассерман счёл некорректной реакцию Высшей школы телевидения "Останкино" на оставленные лайки под комментарием в "Инстаграме" с критикой. Он полагает, что скандал ударит по репутации образовательного учреждения.

"Школа поступила коммерчески некорректно, не возместив цену пропущенных занятий. Но, с другой стороны, принудительные выходные относятся к категории форс-мажора. Требование школы об оплате занятий может быть признано правомерным, хотя это должны оценивать юристы", — сказал Вассерман в беседе с Лайфом.

Он отмечает, что лайк — это согласие с изложенным мнением. Это не просто значок, а выражение своей точки зрения. В данном случае у студентов правильная позиция. Даже если в юридическом плане школа может объяснить отмену занятий, такую неадекватную реакцию на мнение об отмене уроков образовательное учреждение не должно себе позволять, уверен Вассерман.

Познер назвал безобразием отчисление студентов школы "Останкино" за лайки в Instagram

Познер назвал безобразием отчисление студентов школы "Останкино" за лайки в Instagram

"Реакция школы на сообщение и тем более на лайки под постом — некорректна. Думаю, это ударит по репутации школы "Останкино", — заключил депутат.

Напомним, об отчислении нескольких студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" стало известно после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый пост в "Инстаграме". Позже её поддержала другая студентка, раскрыв детали инцидента. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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