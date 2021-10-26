Вассерман счёл ударом по репутации школы "Останкино" отчисление студентов за лайки
По мнению собеседника Лайфа, в социальных сетях учащиеся выразили правильную позицию, даже если юридически учебное заведение может объяснить отмену занятий.
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Знаток "Своей игры", депутат Государственной думы, политолог Анатолий Вассерман счёл некорректной реакцию Высшей школы телевидения "Останкино" на оставленные лайки под комментарием в "Инстаграме" с критикой. Он полагает, что скандал ударит по репутации образовательного учреждения.
"Школа поступила коммерчески некорректно, не возместив цену пропущенных занятий. Но, с другой стороны, принудительные выходные относятся к категории форс-мажора. Требование школы об оплате занятий может быть признано правомерным, хотя это должны оценивать юристы", — сказал Вассерман в беседе с Лайфом.
Он отмечает, что лайк — это согласие с изложенным мнением. Это не просто значок, а выражение своей точки зрения. В данном случае у студентов правильная позиция. Даже если в юридическом плане школа может объяснить отмену занятий, такую неадекватную реакцию на мнение об отмене уроков образовательное учреждение не должно себе позволять, уверен Вассерман.
"Реакция школы на сообщение и тем более на лайки под постом — некорректна. Думаю, это ударит по репутации школы "Останкино", — заключил депутат.
Напомним, об отчислении нескольких студентов из Высшей школы телевидения "Останкино" стало известно после того, как одна из девушек опубликовала возмущённый пост в "Инстаграме". Позже её поддержала другая студентка, раскрыв детали инцидента. Оказалось, администрации учреждения не понравились лайки под комментарием с критикой в адрес учебной программы, в результате чего пропуска студентов были заблокированы, а об отчислении их уведомили через личные сообщения в соцсети.
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