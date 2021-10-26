Замученного сочинским фотографом львёнка Симбу отправили на Килиманджаро
Вместе с ним в Африку улетела леопардица Ева, которуюю в молодом возрасте чуть не убила собственная мать.
Фото предоставлено Лайфу
Челябинские зоозащитники спустя год отправили в Танзанию львёнка Симбу. Хищник попал в руки специалистов в крайне плохом состоянии: животное эксплуатировал пляжный фотограф в Сочи, обливая водой и держа в холоде.
Как рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора, Симба будет жить в Центре спасения, образования и дикой природы Танзании на южном склоне горы Килиманджаро. Вместе с ним в Африку также отправилась леопардица Ева, судьба которой ранее сложилась не менее трагично: практически сразу после рождения от детёныша отказалась мать, едва не убив его.
Фото предоставлено Лайфу
Отмечается, что из-за травм лев, вероятнее всего, останется в реабилитационном центре навсегда. У Евы же есть все шансы вернуться в дикую природу, в отличие от Симбы, она полностью здорова. Животных должны были отправить в Танзанию ещё год назад, но сперва планам помешали проблемы с документами, а затем — пандемия.
Видео предоставлено Лайфу
Лайф ранее уже рассказывал про Симбу и Еву. Тогда сообщалось, что лев попал в руки ветеринаров частично парализованным и сильно истощённым, а детёныша леопарда необходимо было выходить. Взялся за это президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян. Он воспитал Еву и провёл сложную операцию по удалению камней из кишечника Симбе, после чего занялся подготовкой документов к переезду хищников в Африку.
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