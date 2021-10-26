Замученного сочинским фотографом львёнка Симбу отправили на Килиманджаро

Челябинские зоозащитники спустя год отправили в Танзанию львёнка Симбу. Хищник попал в руки специалистов в крайне плохом состоянии: животное эксплуатировал пляжный фотограф в Сочи, обливая водой и держа в холоде.

Как рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора, Симба будет жить в Центре спасения, образования и дикой природы Танзании на южном склоне горы Килиманджаро. Вместе с ним в Африку также отправилась леопардица Ева, судьба которой ранее сложилась не менее трагично: практически сразу после рождения от детёныша отказалась мать, едва не убив его.

Фото предоставлено Лайфу

Отмечается, что из-за травм лев, вероятнее всего, останется в реабилитационном центре навсегда. У Евы же есть все шансы вернуться в дикую природу, в отличие от Симбы, она полностью здорова. Животных должны были отправить в Танзанию ещё год назад, но сперва планам помешали проблемы с документами, а затем — пандемия.

Видео предоставлено Лайфу