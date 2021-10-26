Меркель получила уведомление об окончании полномочий канцлера

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер торжественно вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель уведомление об окончании её полномочий. Церемонию во дворце Бельвю транслировали немецкие телеканалы. Аналогичные документы из рук Штайнмайера получили сегодня вице-канцлер Олаф Шольц и министры правительства Меркель. С этого момента их полномочия формально прекращены, однако все они будут временно исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.

Обращаясь к госпоже канцлеру и её команде, Штайнмайер горячо поблагодарил их за работу в период пандемии коронавируса.

"Пандемия перевернула мир. Она стала огромным вызовом для вас, для всей страны. Как федеральный канцлер, как министры этого правительства, вы взяли на себя ответственность за нашу страну со всей силой и серьёзностью, которых требовала от вас эта ситуация", — отметил президент ФРГ.