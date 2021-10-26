Меркель получила уведомление об окончании полномочий канцлера
Госпоже канцлеру, занимавшей этот пост 16 лет, а также всем членам её команды сегодня вручили увольнительные грамоты, но они продолжат исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.
Фото © ТАСС/AP/Markus Schreiber
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер торжественно вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель уведомление об окончании её полномочий. Церемонию во дворце Бельвю транслировали немецкие телеканалы. Аналогичные документы из рук Штайнмайера получили сегодня вице-канцлер Олаф Шольц и министры правительства Меркель. С этого момента их полномочия формально прекращены, однако все они будут временно исполнять свои полномочия до формирования нового правительства.
Обращаясь к госпоже канцлеру и её команде, Штайнмайер горячо поблагодарил их за работу в период пандемии коронавируса.
"Пандемия перевернула мир. Она стала огромным вызовом для вас, для всей страны. Как федеральный канцлер, как министры этого правительства, вы взяли на себя ответственность за нашу страну со всей силой и серьёзностью, которых требовала от вас эта ситуация", — отметил президент ФРГ.
По словам Штайнмайера, внутренняя сплочённость Европы "остаётся шаткой", поэтому одной из центральных задач любого нового правительства станет снижение внутренней напряжённости и поиск баланса интересов в ЕС.
Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимала свой пост на протяжении 16 лет, вполне могла бы снова баллотироваться на эту должность.
Комментариев: 0