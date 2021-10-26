Юрист объяснил, кого россияне обязаны пускать в свой дом

Несмотря на то что квартира и дом являются частной собственностью, хозяева обязаны открывать дверь для представителей некоторых служб: полиции, МЧС, пожарной службы, судебных приставов, Росгвардии, ФСБ и ЖКХ. Об этом рассказал юрист Илья Глушко.

По его словам, собственники не имеют права препятствовать проникновению этих служащих в помещение. Однако здесь есть несколько правил. Например, полицейский, сотрудник Росгвардии или ФСБ РФ обязан предоставить ордер, он может проигнорировать это требование, только если у него есть основание полагать, что кому-то в квартире угрожает опасность или там скрывается преступник.

"Если же не впустить этих ребят через дверь, то её с большой вероятностью выбьют или войдут в помещение через окно. Кстати, если полицейские ошиблись, то они уйдут, а собственник, скорее всего, примет от них извинения. Получить компенсацию за моральный и материальный ущерб от правоохранителей получится лишь в том случае, если, прежде чем открыть входную дверь, собственник включит камеру на телефоне", — пояснил юрист в беседе с РИА ФАН.

Приставов нужно пускать в жилище только при наличии открытого исполнительного производства или с разрешения старшего судебного пристава. Причём попасть в помещение они могут лишь в присутствии полицейского. Согласно законодательству, хозяева должны пускать в дом и сотрудников ЖЭК, ТСЖ и аварийщиков, но время визита они должны оговаривать заранее. Если хозяина найти не удастся, то коммунальщики имеют право подать заявление в суд. При этом Глушко отметил, что впускать сотрудников указанных служб сразу не нужно. Владельцу стоит попросить гостя в форме продемонстрировать через дверной глазок свои документы, назвать имя, фамилию и место работы. После чего необходимо позвонить в названную организацию и уточнить, работает ли у них такой человек. Всех остальных, в том числе сотрудников налоговых служб, кредиторов и коллекторов, граждане впускать к себе не обязаны, предупредил юрист.