Украина выдала России обвиняемого в хищении 29 млн рублей
Эти средства должны были получить в качестве компенсации пострадавшие во время трагедии на ЧАЭС.
Фото © ТАСС / Максим Зарецкий
Украина выдала России жителя Брянской области Игоря Шитого, который обвиняется в хищении из бюджета 29 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2012 году, но он скрылся у родственников на территории Незалежной и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
"В пограничном пункте пропуска Гоптовка – Нехотеевка состоялась экстрадиция гражданина России Игоря Шитого. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы", — сообщили в пресс-центре МВД России.
По версии следствия, в 2009 году Шитый вместе с другими злоумышленниками придумал криминальную схему и обманывал местных жителей, пока те ждали получения материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на ЧАЭС. Он и его подельники таким образом присвоили выплаты из бюджета на общую сумму 29 миллионов рублей.
Ранее суд изъял две квартиры и 43 тысячи долларов у бывшего сотрудника ФСБ и его жены. Семья приобрела недвижимость, стоимость которой в два раза превысила доход супругов за восемь лет работы в службе.
Комментариев: 0