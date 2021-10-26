Британцы пригрозили захватом Крыма в случае войны с Россией

Читатели британского издания Daily Mail уверены, что в случае войны с Россией Великобритания захватит Крым. Такую точку зрения они высказали под заметкой об учениях российского Военно-морского флота в Чёрном море. Автор материала вынес в подзаголовок фразу "Россия предупредила США и Великобританию, чтобы они держались подальше от Крыма". Пользователь под ником skylinee в ответ напомнил, что Англия когда-то уже воевала за контроль над полуостровом, поэтому, "если она захочет — сможет захватить его снова", пишет РИА "Новости".

Другой интернет-пользователь под ником K London не разделяет стремлений своего соотечественника, указав, что не видит в прошедших учениях ничего необычного.

"Это же всего лишь военные учения, мы делаем то же самое. Ни их, ни наши манёвры никому не угрожают", — написал он.

Ещё один комментатор с ником Simple Jake пошёл в своих рассуждениях ещё дальше. Он вообще не понимает, зачем Великобритания враждует с Россией.

"Зачем мы это делаем? Нам надо сосредоточиться на самой опасной стране мира на данный момент — Китае", — уверен он.

Ранее и Посольство РФ призвало Лондон отказаться от конфронтации с Москвой. В дипмиссии отметили, что "штамповка" санкций в отношении России "превратилась в рутинный процесс", который никак не связан с реальным положением вещей.