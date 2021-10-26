В Коми пьяные "братки" увезли задолжавшего друга в лес и заставили рыть себе могилу

Компания подвыпивших приятелей из Ухты заставила своего друга, который задолжал одному из них денег, вырыть себе могилу. Трое мужчин погрузили своего приятеля-собутыльника в багажник и увезли его на разборки. Как сообщает SHOT, "братки" так и оставили друга в лесу, не дождавшись денег.

В тот вечер "братва" изрядно выпила, и 30-летний Женя вспомнил про долг, который 22-летний Егор очень долго не мог вернуть. Когда он в очередной раз сказал, что денег нет, все трое приятелей решили проучить мужчину. Они погрузили Егора в багажник и повезли в лес. Там они в полной темноте "выгрузили" должника и снова убедительно потребовали вернуть 25 тысяч рублей. Не дождавшись денег, они заставили Егора рыть себе могилу, а когда немного протрезвели, решили закругляться и оставили друга одного в лесу.

Парень смог сам дойти до города и там обратился в полицию, после чего "друзей" задержали. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело.