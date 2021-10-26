Умерла старейшая байкерша России Лия Клюйкова

В Нижнем Новгороде на 91-м году жизни скончалась старейшая мотоциклистка России Лия Клюйкова. Об этом сообщили в мотоклубе WMC "Ночные валькирии", почётным членом которого она была.

Лия Яковлевна села за руль мотоцикла в 1949 году. За свою жизнь она успела стать председателем Совета ветеранов мототуризма России и, несмотря на возраст, была постоянным участником мероприятий, посвящённых открытию и закрытию мотосезона, каталась на квадроцикле по Сахаре и даже ныряла с аквалангом. Клюйкову похоронили на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.