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Умерла старейшая байкерша России Лия Клюйкова

За свою жизнь она успела стать председателем Совета ветеранов мототуризма страны и не пропускала ни одного мотосезона.

26 октября, 17:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nightwalkiry_wmc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nightwalkiry_wmc</a></p>

Фото © Instagram / nightwalkiry_wmc

В Нижнем Новгороде на 91-м году жизни скончалась старейшая мотоциклистка России Лия Клюйкова. Об этом сообщили в мотоклубе WMC "Ночные валькирии", почётным членом которого она была.

"Лия Яковлевна была прекрасным примером жизнелюбия, стойкости и позитива. Своим примером любви к мотоциклам она давала отличный пример нашему подрастающему поколению", — говорится в сообщении.

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Лия Яковлевна села за руль мотоцикла в 1949 году. За свою жизнь она успела стать председателем Совета ветеранов мототуризма России и, несмотря на возраст, была постоянным участником мероприятий, посвящённых открытию и закрытию мотосезона, каталась на квадроцикле по Сахаре и даже ныряла с аквалангом. Клюйкову похоронили на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

Ранее Лайф писал, что на 73-м году жизни умер народный артист России и режиссёр "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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