Умерла старейшая байкерша России Лия Клюйкова
За свою жизнь она успела стать председателем Совета ветеранов мототуризма страны и не пропускала ни одного мотосезона.
Фото © Instagram / nightwalkiry_wmc
В Нижнем Новгороде на 91-м году жизни скончалась старейшая мотоциклистка России Лия Клюйкова. Об этом сообщили в мотоклубе WMC "Ночные валькирии", почётным членом которого она была.
"Лия Яковлевна была прекрасным примером жизнелюбия, стойкости и позитива. Своим примером любви к мотоциклам она давала отличный пример нашему подрастающему поколению", — говорится в сообщении.
Старейшая звезда TikTok умерла после положительного ПЦР-теста, но родные настаивают на другой причине смерти
Лия Яковлевна села за руль мотоцикла в 1949 году. За свою жизнь она успела стать председателем Совета ветеранов мототуризма России и, несмотря на возраст, была постоянным участником мероприятий, посвящённых открытию и закрытию мотосезона, каталась на квадроцикле по Сахаре и даже ныряла с аквалангом. Клюйкову похоронили на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.
Ранее Лайф писал, что на 73-м году жизни умер народный артист России и режиссёр "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин.
Комментариев: 0