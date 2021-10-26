Кристен Стюарт призналась, что гордится своей работой лишь в пяти фильмах
Она рассказала, что во время съёмок некоторых картин не получила удовольствие от процесса и потому жалеет, что вообще приняла в них участие.
Фото © ТАСС / EPA / VICKIE FLORES
Американская актриса Кристен Стюарт призналась, что из всей фильмографии она полностью довольна своей работой только в пяти лентах. Среди них картины режиссёра Оливье Ассаяса "Персональный покупатель" и "Зильс-Мария", рассказала звезда в интервью изданию Sunday Times.
"В моей карьере было, пожалуй, пять действительно хороших фильмов из приблизительно 50. Я имею в виду такие, про которые можно сказать: "Вау, этот человек проделал прекрасную работу — от и до!" — сказала актриса.
При этом Стюарт отметила, что вовсе не считает остальные фильмы ужасными, просто во время работы над ними она не получила удовольствия и потому жалеет, что поучаствовала в съёмках.
"Это хуже всего, когда в середине процесса — и вдруг понимаешь, что фильм получится плохой, и вдобавок — что мы все связаны до самого конца", — призналась Стюарт.
Ранее Кристен Стюарт ответила на призывы сыграть Джокера ради воссоединения с Паттинсоном. Актриса заявила, что ей нравится энергия, стоящая за этим персонажем, но для неё идея не является сильно воодушевляющей.
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