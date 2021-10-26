США заявили о намерении продолжить давление на ОПЕК для снижения стоимости нефти

Соединённые Штаты намерены и далее оказывать давление на организацию стран – экспортёров нефти (ОПЕК), чтобы наконец добиться падения цен на топливо на мировом рынке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

По её словам, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поднимал вопрос снижения цен на топливо во время переговоров с представителями других стран.

"Конечно, поставки, ОПЕК и оказание дополнительного давления на ОПЕК — это то, что, безусловно, наша команда по национальной безопасности будет продолжать делать", — отметила Псаки.