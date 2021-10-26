Адвокат Моргенштерна заявил о готовности рэпера объясниться за слова о Дне Победы в СК

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с Лайфом заявил, что рэпер готов дать в СК объяснения по поводу своих слов о Дне Победы. Он напомнил, что публично артист уже извинился.

"Моргенштерн — он представляет срез определённый молодых людей. Есть два варианта: либо за то непонимание наказывать, либо объяснять и пояснять. Но учитывая, что ветераны обратились в правоохранительные органы, что и председатель СК не проигнорировал и поручил детально разобраться... Ну, мы со своей стороны, конечно, придём [в СК] и дадим объяснение. И надеемся на объективную проверку", — сказал звёздный адвокат.

Собеседник Лайфа при этом не видит никакого состава преступления в словах своего подзащитного — не предусмотрено ответственности, если человек чего-то не понимает.