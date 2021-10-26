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Адвокат Моргенштерна заявил о готовности рэпера объясниться за слова о Дне Победы в СК

Звёздный юрист надеется на объективную проверку. По его мнению, в действиях его подзащитного нет состава преступления.

26 октября, 17:44
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с Лайфом заявил, что рэпер готов дать в СК объяснения по поводу своих слов о Дне Победы. Он напомнил, что публично артист уже извинился.

"Моргенштерн — он представляет срез определённый молодых людей. Есть два варианта: либо за то непонимание наказывать, либо объяснять и пояснять. Но учитывая, что ветераны обратились в правоохранительные органы, что и председатель СК не проигнорировал и поручил детально разобраться... Ну, мы со своей стороны, конечно, придём [в СК] и дадим объяснение. И надеемся на объективную проверку", — сказал звёздный адвокат.

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Собеседник Лайфа при этом не видит никакого состава преступления в словах своего подзащитного — не предусмотрено ответственности, если человек чего-то не понимает.

"Некоторые СМИ писали, что Моргенштерн якобы призывал отменить День Победы, но это не соответствует действительности. Он лишь выразил своё недопонимание. Ждём вызова [в полицию]", — заключил адвокат.

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Напомним, Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности. Позже рэпер принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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