Адвокат Моргенштерна заявил о готовности рэпера объясниться за слова о Дне Победы в СК
Звёздный юрист надеется на объективную проверку. По его мнению, в действиях его подзащитного нет состава преступления.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с Лайфом заявил, что рэпер готов дать в СК объяснения по поводу своих слов о Дне Победы. Он напомнил, что публично артист уже извинился.
"Моргенштерн — он представляет срез определённый молодых людей. Есть два варианта: либо за то непонимание наказывать, либо объяснять и пояснять. Но учитывая, что ветераны обратились в правоохранительные органы, что и председатель СК не проигнорировал и поручил детально разобраться... Ну, мы со своей стороны, конечно, придём [в СК] и дадим объяснение. И надеемся на объективную проверку", — сказал звёздный адвокат.
Собеседник Лайфа при этом не видит никакого состава преступления в словах своего подзащитного — не предусмотрено ответственности, если человек чего-то не понимает.
"Некоторые СМИ писали, что Моргенштерн якобы призывал отменить День Победы, но это не соответствует действительности. Он лишь выразил своё недопонимание. Ждём вызова [в полицию]", — заключил адвокат.
Напомним, Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности. Позже рэпер принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста.
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