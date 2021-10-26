В России разработали назальную форму вакцины "Спутник V"

Фармакологическая компания "Генериум" на основе разработок института им. Н. Ф. Гамалеи создала интраназальную форму вакцины "Спутник V", то есть в виде спрея для носа, и подала документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований.

По словам гендиректора компании Даниила Талянского, вакцина в виде спрея не уступает в эффективности прививкам, которые ставятся традиционным способом. Но при этом она переносится гораздо мягче. Иммунизация проводится также в два этапа, ревакцинация — в один. Достоинство новой формы ещё и в том, что её не нужно замораживать, поэтому процесс транспортировки вакцины значительно упрощается.

"Рассчитываем, что через шесть-восемь месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать его доступным для здравоохранения страны", — рассказал Талянский ТАСС.