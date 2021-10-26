Поляков возмутили попытки США развязать войну с Россией и сделать их пушечным мясом

Поляки бурно отреагировали на заявление министра обороны республики Мариуша Блащака о том, что страна разместит 250 танков на границе с Белоруссией. Своим мнением они поделились на портале Wirtualna Polska.

"Гениально, просто гениально! Стянуть все силы к границе, чтобы атакующий мог уничтожить их первым ударом", — написал один из читателей.

Многие пользователи решили, что такие манёвры на восточной границе страны говорят о приближении третьей мировой войны и здесь не обошлось без вмешательства американцев. По мнению одного из читателей, США добиваются захвата западной части РФ ценой крови поляков и украинцев. При этом подписчики портала сетуют на состояние военной техники Польши. Они иронично замечают, что в их армии изношенные 20–30-летние машины "третьей свежести" считаются новыми.

"По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнёт сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку", — возмутился читатель.