Поляков возмутили попытки США развязать войну с Россией и сделать их пушечным мясом
По мнению одного из пользователей, американцы добиваются захвата западной части РФ ценой крови граждан Польши и Украины.
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Поляки бурно отреагировали на заявление министра обороны республики Мариуша Блащака о том, что страна разместит 250 танков на границе с Белоруссией. Своим мнением они поделились на портале Wirtualna Polska.
"Гениально, просто гениально! Стянуть все силы к границе, чтобы атакующий мог уничтожить их первым ударом", — написал один из читателей.
Многие пользователи решили, что такие манёвры на восточной границе страны говорят о приближении третьей мировой войны и здесь не обошлось без вмешательства американцев. По мнению одного из читателей, США добиваются захвата западной части РФ ценой крови поляков и украинцев. При этом подписчики портала сетуют на состояние военной техники Польши. Они иронично замечают, что в их армии изношенные 20–30-летние машины "третьей свежести" считаются новыми.
"По другую сторону от границы Союзное государство России и Белоруссии тоже устроит какие-нибудь учения, атмосфера начнёт сгущаться, а в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку", — возмутился читатель.
Ранее калининградский губернатор рассказал, зачем поляки роют канал через Балтийскую косу. Он напомнил, что строительство нарушает международное право, а новый канал может стать причиной экологических бед в регионе.
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