Telegram показал официальную платформу для рекламы в мессенджере

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы телеграм-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", — объяснил он.

При этом Дуров заверил, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов и личных беседах. Они будут появляться в крупных общедоступных каналах, на которые подписано не менее одной тысячи человек. Размер рекламы будет ограничен 160 символами. При этом такие сообщения в пабликах будут публиковаться только по теме, которой посвящён этот канал. Для показа рекламы не будут собираться личные данные юзеров. Основатель мессенджера также пообещал, что официальные рекламные сообщения в "Телеграме" будут ненавязчивыми.