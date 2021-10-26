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Telegram показал официальную платформу для рекламы в мессенджере

Объявления будут появляться в крупных общедоступных каналах, на которые подписано не менее одной тысячи пользователей.

26 октября, 18:13

Фото © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

Мессенджер Telegram представил собственную рекламную платформу, которая пока работает в тестовом режиме. Соответствующую ссылку опубликовал основатель мессенджера Павел Дуров и заверил, что нововведение нацелено на комфорт пользователей.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы телеграм-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", — объяснил он.

При этом Дуров заверил, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов и личных беседах. Они будут появляться в крупных общедоступных каналах, на которые подписано не менее одной тысячи человек. Размер рекламы будет ограничен 160 символами. При этом такие сообщения в пабликах будут публиковаться только по теме, которой посвящён этот канал. Для показа рекламы не будут собираться личные данные юзеров. Основатель мессенджера также пообещал, что официальные рекламные сообщения в "Телеграме" будут ненавязчивыми.

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А ранее Лайф рассказывал, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден резко высказался в адрес руководства мессенджера Telegram насчёт допущения существования его фейкового аккаунта. Однако представители мессенджера на это никак не отреагировали.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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