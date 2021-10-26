В Турции освободили из-под стражи семерых россиян, арестованных за "поджог" леса

"Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", — приводит его слова ТАСС.

При этом Мельников не уточнил, какая именно мера пресечения была избрана россиянам. По его словам, освободить россиян удалось благодаря усилиям МИД РФ, правозащитников и общественности. Он выразил надежду на то, что с туристов снимут все обвинения, так как основания для их привлечения к уголовной ответственности выглядят как минимум спорно.