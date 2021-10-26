В Турции освободили из-под стражи семерых россиян, арестованных за "поджог" леса
Этого удалось добиться благодаря усилиям МИД РФ, правозащитников и общественности.
Кадр из видео © Instagram / Дмитрий Коршунов
В турецкой Анталье суд освободил из-под стражи семерых граждан РФ, которых арестовали по обвинению в поджоге леса. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", — приводит его слова ТАСС.
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При этом Мельников не уточнил, какая именно мера пресечения была избрана россиянам. По его словам, освободить россиян удалось благодаря усилиям МИД РФ, правозащитников и общественности. Он выразил надежду на то, что с туристов снимут все обвинения, так как основания для их привлечения к уголовной ответственности выглядят как минимум спорно.
Напомним, ранее россияне заявили, что их в Турции отправляют в тюрьму за поджог. По словам путешественников, они попытались потушить возгорание, но не смогли и вызвали "911". По местным законам им теперь грозит до семи лет заключения. В Генконсульстве РФ отреагировали на задержание россиян "за поджог" в Турции. Там отметили, что сотрудник дипмиссии в тот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан России.
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