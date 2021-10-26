На Ставрополье планируют ввести QR-коды для посещения кафе и фитнес-клубов

Власти Ставропольского края намерены ввести QR-коды для посещения объектов общепита, культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Единственное, что мы сегодня введём, — это QR-коды. В апреле прошлого года мы их ввели для того, чтобы нарабатывать элементы, где у нас происходят максимальные заражения. Сегодня QR-коды вводим для возможности посещения", — сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.

Как уточнил глава Ставропольского края, если у человека нет QR-кода, он не привит, не проходил исследование, не переболел, его не допустят ни на предприятие общепита, ни в спорткомплекс, ни на объект культуры. Владимиров добавил, что власти также рассматривают вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте.