Иммунолог назвал безобидные симптомы коронавируса у детей

Дети могут переносить ковид даже с безобидными симптомами, в том числе с обычным насморком. Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил, что любые признаки ОРВИ могут сигнализировать о начале коронавирусной инфекции у детей.

"Мы не можем спрогнозировать, как будет протекать ковид у ребёнка. Мультисистемный воспалительный синдром — это редкое явление, но такое бывает. Гарантий того, что он не возникнет у конкретного ребёнка, никто дать не может", — пояснил иммунолог в интервью с E1.ru, отметив, что не стоит исключать возможности микст-инфекции, случаи которой нередко встречаются.

Николай Крючков рекомендует даже по такой безобидной причине, как насморк, изолировать ребёнка и не водить его в детсад или школу.

"Первое, на что надо обращать внимание, — изменение поведения ребёнка. Это может быть безучастность, когда ребёнок вяло реагирует. А также высокая температура, которая с трудом сбивается, одышка, боли в каких-то отдельных органах, например в животе, голове, сильно выраженный кашель, посинение носогубного треугольника, побледнение лица — оно связано с гипоксией", — объяснил Крючков.

По словам эксперта, штамм "дельта" увеличил риск тяжёлого течения ковида у детей. Несмотря на то что это происходит не так, как у людей с хроническими заболеваниями, риск всё равно стал выше прежнего.