Генштаб ВС Украины сообщил о применении ударного дрона Bayraktar в Донбассе

Украинская сторона уточнила, что 26 октября с 14:35 до 15:15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции ВСУ в Донбассе вблизи населённого пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и ещё один был ранен. В Генштабе утверждают, что через СММ ОБСЕ потребовали прекратить огонь, но этого не произошло. После чего ВСУ пустили в ход Bayraktar, уничтожив с помощью него одну пушку противника, обстрелы украинских позиций прекратились.