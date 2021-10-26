Генштаб ВС Украины сообщил о применении ударного дрона Bayraktar в Донбассе
Там заверили, что беспилотник не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку противника.
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил о применении ударного дрона Bayraktar ("Байрактар") в Донбассе. В Незалежной отметили, что пустили в ход турецкий беспилотник впервые в районе посёлка Гранитное в Донецкой области.
"Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединённых сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в "Фейсбуке".
Украинская сторона уточнила, что 26 октября с 14:35 до 15:15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции ВСУ в Донбассе вблизи населённого пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и ещё один был ранен. В Генштабе утверждают, что через СММ ОБСЕ потребовали прекратить огонь, но этого не произошло. После чего ВСУ пустили в ход Bayraktar, уничтожив с помощью него одну пушку противника, обстрелы украинских позиций прекратились.
Ранее в Кремле вновь заявили об опасности передачи турецких беспилотников Украине. В Незалежной могут использовать подобные системы вооружения против собственного народа, заявил пресс-секретарь президента Путина.
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