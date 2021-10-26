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В Карачаево-Черкесии с 1 ноября введут систему QR-кодов

Также до особого распоряжения в республике приостанавливается проведение массовых мероприятий.

26 октября, 19:03
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

С 1 ноября жителей Карачаево-Черкесии пустят в кинотеатры и кафе только при наличии QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста и справки о медотводе от вакцинации. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в "Инстаграме".

"С 1 ноября 2021 года для посещения кинотеатров, организаций общепита или заселения в гостиницы потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о прививке от CoViD-19, сертификата о перенесённом заболевании CoViD-19 из личного кабинета "Госуслуг", отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации", — написал Темрезов.

Кроме того, с 27 октября в период с 22:00 до 06:00 следующего дня также будет приостановлена деятельность общепита за исключением доставки и работы навынос. До особого распоряжения приостанавливается проведение массовых мероприятий, деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, театров, концертных залов.

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Ранее Лайф сообщал, что QR-коды станут обязательными в торговых центрах и ресторанах Свердловской области с 30 октября. Усилить антиковидные меры в Уральском регионе предлагал Роспотребнадзор. За прошедшие сутки там выявили 644 новых заболевших, и это максимум за всю пандемию.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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