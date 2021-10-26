В Совфеде призвали принять исчерпывающие меры по возвращению "скифского золота"

Россия должна принять исчерпывающий комплекс мер по обжалованию решения суда в Амстердаме по "скифскому золоту" и добиться возвращения экспонатов в Крым, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Решение суда очевидно политическое, но Россия должна обжаловать его и пройти все инстанции, приняв исчерпывающий перечень мер", — сказал он в беседе с РИА "Новости".