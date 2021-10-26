В Совфеде призвали принять исчерпывающие меры по возвращению "скифского золота"
Там сочли, что вердикт носит политический характер и Москва должна его оспорить.
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Россия должна принять исчерпывающий комплекс мер по обжалованию решения суда в Амстердаме по "скифскому золоту" и добиться возвращения экспонатов в Крым, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Решение суда очевидно политическое, но Россия должна обжаловать его и пройти все инстанции, приняв исчерпывающий перечень мер", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года инстанция постановила отдать артефакты Украине. В Крыму назвали это решение политизированным.
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