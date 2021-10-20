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"Приложение для экстремистов": Лидер британской оппозиции призвал ввести санкции против Telegram

По словам Кира Стармера, мессенджер "поощряет субкультуру, которая поддерживает терроризм".

20 октября, 20:34

Фото © SOPA Images via ZUMA Press Wire

Лидер оппозиционной британской Лейбористкой партии Кир Стармер призвал премьер-министра страны Бориса Джонсона ввести санкции против мессенджера Telegram, назвав его "приложением для экстремистов".

"Можете ли вы поверить в то, что, когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймса, у пользователей "Телеграма" был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев", — заявил Стармер на заседании парламента, где присутствовал Джонсон.

Политик добавил, что ряд этих постов нарушает закон и все они "вредоносные". По его словам, представители движения Hope Not Hate и члены Совета британских евреев считают, что Telegram "поощряет субкультуру, которая поддерживает терроризм".

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Также Стармер раскритиковал "опасные алгоритмы" соцсетей Facebook и Instagram и заявил, что на платформе TikTok появляются видео, призывающие к исламскому экстремизму и крайне правым течениям.

Лидер лейбористов напомнил, что три года назад правительство Великобритании предложило закон о безопасности в интернете, но его до сих пор не представили парламенту. Джонсон ответил, что это планируется сделать до Рождества.

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Напомним, депутат британского парламента Дэвид Эймс умер после удара ножом на встрече с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си, на юге Англии (графство Эссекс). По предварительной версии местной полиции, 25-летний нападавший действовал из побуждений исламистского экстремизма. Он задержан и находится под стражей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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