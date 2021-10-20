Неизвестные с пистолетом похитили у жителя Томска биткоины на 400 миллионов рублей

В Томске неизвестные напали с пистолетом на местного жителя, похитив у него биткоины, личные вещи и наличные. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как уточняется, утром 24-летний Владислав вышел из своей квартиры, однако в подъезде его ждал незнакомец в медицинской маске. Угрожая оружием, он заставил потерпевшего вернуться домой. В этот момент к злоумышленнику присоединился его подельник. "Цифровые" налётчики заковали парня в наручники, посадили за компьютер, заставили зайти на сайт криптовалютной биржи и перевести средства на их кошелёк. На счету у Владислава было 90 биткоинов. Преступники приказали перевести 85 биткоинов (около 400 млн рублей).

После этого грабители уложили Владислава на кровать, связали ноги скотчем и сказали, что после их ухода придёт ещё один сообщник. Спустя некоторое время в квартире действительно появился третий злоумышленник в медицинской маске. Он присматривал за парнем до вечера, потом "надзирателю" позвонили, и он ушёл.

Когда потерпевший сумел освободиться, то увидел, что кроме биткоинов у него забрали ноутбук, смартфоны, российский и загранпаспорт, а также наличные (100 тысяч рублей и 1500 долларов) и жёсткий диск, стоимость которого превышает 400 тысяч рублей. Поздно ночью житель Томска обратился в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личности преступников.