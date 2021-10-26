В Липецкой области вводят систему QR-кодов для гостиничного бизнеса

В Липецкой области из-за ситуации с коронавирусом вводятся QR-коды для посещения гостиниц, санаториев, домов отдыха и других объектов. Об этом сообщает администрация региона. Ранее, 25 октября, в области начала действовать система QR-кодов при посещении общественных мест, в частности кафе и ресторанов.

"Размещение в гостиницах Липецкой области уже с этой недели будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой. Это и другие изменения внесены в постановление администрации "О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Липецкой области", — говорится в сообщении.

Новые правила начнут действовать с 28 октября. Заселиться в учреждения можно будет при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида или факт перенесённого заболевания, медицинского документа о противопоказаниях к прививке или ПЦР-теста, подтверждающего отрицательный результат на коронавирус и выполненного не более чем за 72 часа до заселения.