В Саратове водитель насмерть сбил двух человек на зебре и скрылся
Личности погибших также пока не установлены. На вид им 30–35 лет, сообщили в ГИБДД.
Фото © УГИБДД по Саратовской области
В Саратове произошло смертельное ДТП, водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся. Проводится его розыск, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
"Примерно в 21:50 (20:50 мск) у дома № 6 по улице Чернышевского водитель (данные устанавливаются), допустил наезд на двух пешеходов — мужчину и женщину на вид 30–35 лет (данные устанавливаются), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу", — сообщили в ГИБДД.
Там добавили, что пешеходы от полученных травм скончались на месте.
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