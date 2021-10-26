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В Саратове водитель насмерть сбил двух человек на зебре и скрылся

Личности погибших также пока не установлены. На вид им 30–35 лет, сообщили в ГИБДД.

26 октября, 20:35
<p>Фото © УГИБДД по Саратовской области</p>

Фото © УГИБДД по Саратовской области

В Саратове произошло смертельное ДТП, водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся. Проводится его розыск, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Примерно в 21:50 (20:50 мск) у дома № 6 по улице Чернышевского водитель (данные устанавливаются), допустил наезд на двух пешеходов — мужчину и женщину на вид 30–35 лет (данные устанавливаются), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу", — сообщили в ГИБДД.

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Там добавили, что пешеходы от полученных травм скончались на месте.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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