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Стало известно, кто представит Россию на Детском Евровидении — 2021

Финал музыкального конкурса состоится в столице Франции Париже 19 декабря.

26 октября, 20:25

Фото © EBU / STIJN SMULDERS

Россию на Детском Евровидении 2021 года представит 11-летняя Таня Меженцева из Москвы. Именно она выиграла национальный отбор международного конкурса. Решение принимало жюри и зрители.

Таня Меженцева. Фото © Instagram / tanya.mezhentseva

Таня Меженцева. Фото © Instagram / tanya.mezhentseva

"Победителем национального отборочного конкурса Детское Евровидение — 2021 становится Таня Меженцева", — сообщили ведущие мероприятия, организованного Академией Игоря Крутого.

Меженцева победила на отборе с песней Mon Ami.

Стало известно место проведения Евровидения-2022

Стало известно место проведения Евровидения-2022

Финал Детского Евровидения — 2021 состоится 19 декабря в столице Франции Париже. Это 19-й по счёту конкурс. В 2020 году победу одержала юная певица Валентина Тронель с песней J’imagine. Россию представляла София Феськова с композицией My New Day, она заняла 10-е место.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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