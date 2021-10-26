Стало известно, кто представит Россию на Детском Евровидении — 2021

Россию на Детском Евровидении 2021 года представит 11-летняя Таня Меженцева из Москвы. Именно она выиграла национальный отбор международного конкурса. Решение принимало жюри и зрители.

Финал Детского Евровидения — 2021 состоится 19 декабря в столице Франции Париже. Это 19-й по счёту конкурс. В 2020 году победу одержала юная певица Валентина Тронель с песней J’imagine. Россию представляла София Феськова с композицией My New Day, она заняла 10-е место.