Стало известно, кто представит Россию на Детском Евровидении — 2021
Финал музыкального конкурса состоится в столице Франции Париже 19 декабря.
Фото © EBU / STIJN SMULDERS
Россию на Детском Евровидении 2021 года представит 11-летняя Таня Меженцева из Москвы. Именно она выиграла национальный отбор международного конкурса. Решение принимало жюри и зрители.
Таня Меженцева. Фото © Instagram / tanya.mezhentseva
"Победителем национального отборочного конкурса Детское Евровидение — 2021 становится Таня Меженцева", — сообщили ведущие мероприятия, организованного Академией Игоря Крутого.
Меженцева победила на отборе с песней Mon Ami.
Финал Детского Евровидения — 2021 состоится 19 декабря в столице Франции Париже. Это 19-й по счёту конкурс. В 2020 году победу одержала юная певица Валентина Тронель с песней J’imagine. Россию представляла София Феськова с композицией My New Day, она заняла 10-е место.
Лента новостей
"Нас просто разорвало от вашей поддержки": Обвиняемые в поджоге леса в Турции россияне эмоционально отреагировали на освобождение из-под стражи
сегодня в 20:15
В Воронеже произошёл мощный пожар на территории промзоны
сегодня в 20:03
В Подмосковье из-за ковида задействовали рекордное число аппаратов ИВЛ
сегодня в 19:51
Комментариев: 0