НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Антидопинговое агентство Украины заподозрили в нарушении кодекса WADA

В частности, в ходе расследования под кодовым названием "Операция "Геркулес" удалось установить, что украинское агентство информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле.

26 октября, 21:16
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Отдел независимой разведки и расследований (I&I) Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал отчёт о расследовании дела, связанного с нарушениями кодекса WADA Антидопинговым агентством Украины (НАДЦУ).

В ходе расследования под кодовым названием "Операция "Геркулес", которое было начато в 2019 году, удалось установить, что украинское агентство, в частности, информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле. Утверждается, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор образцов без исключительных на то обстоятельств.

"Операция "Геркулес" имеет убедительные и подтверждённые доказательства того, что представители НАДЦУ связывались со спортсменами через их тренеров и просили их явиться за день до тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ зачастую использовал эту практику перед важными международными соревнованиями", — говорится в заявлении директора I&I Гюнтера Янгера.

"Нет никакого смысла": РУСАДА решило не обжаловать отзыв аккредитации у Московской лаборатории

"Нет никакого смысла": РУСАДА решило не обжаловать отзыв аккредитации у Московской лаборатории

Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение у Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализов крови для биологических паспортов спортсменов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1