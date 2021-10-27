Антидопинговое агентство Украины заподозрили в нарушении кодекса WADA
В частности, в ходе расследования под кодовым названием "Операция "Геркулес" удалось установить, что украинское агентство информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Отдел независимой разведки и расследований (I&I) Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал отчёт о расследовании дела, связанного с нарушениями кодекса WADA Антидопинговым агентством Украины (НАДЦУ).
В ходе расследования под кодовым названием "Операция "Геркулес", которое было начато в 2019 году, удалось установить, что украинское агентство, в частности, информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле. Утверждается, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор образцов без исключительных на то обстоятельств.
"Операция "Геркулес" имеет убедительные и подтверждённые доказательства того, что представители НАДЦУ связывались со спортсменами через их тренеров и просили их явиться за день до тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ зачастую использовал эту практику перед важными международными соревнованиями", — говорится в заявлении директора I&I Гюнтера Янгера.
Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение у Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализов крови для биологических паспортов спортсменов.
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