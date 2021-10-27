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ЛНР — о дронах Bayraktar в Донбассе: Киев официально признал нарушение Минских соглашений

В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты беспилотников и боевой авиации.

26 октября, 21:41
<p>Фото © ТАСС / Yulii Zozulia / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Yulii Zozulia / Ukrinform via ZUMA Wire

Вооружённые силы Украины показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Об этом в своём телеграм-канале написал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник. Таким образом он прокомментировал применение Киевом в Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар" (Bayraktar).

"Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014-го меморандум, которым вводился однозначный "Запрет с момента принятия данного меморандума полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)…", — подчеркнул Мирошник.

Генштаб ВС Украины сообщил о применении ударного дрона Bayraktar в Донбассе

Генштаб ВС Украины сообщил о применении ударного дрона Bayraktar в Донбассе

При этом он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил не только о полётах БПЛА, но и о его боевом применении на линии соприкосновения.

"То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются", — заявил Мирошник.

В ДНР обвинили украинских военных в попытке взять под контроль посёлок в Донбассе

В ДНР обвинили украинских военных в попытке взять под контроль посёлок в Донбассе

Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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