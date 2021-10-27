ЛНР — о дронах Bayraktar в Донбассе: Киев официально признал нарушение Минских соглашений

Вооружённые силы Украины показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Об этом в своём телеграм-канале написал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник. Таким образом он прокомментировал применение Киевом в Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар" (Bayraktar).

"Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014-го меморандум, которым вводился однозначный "Запрет с момента принятия данного меморандума полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)…", — подчеркнул Мирошник.

При этом он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил не только о полётах БПЛА, но и о его боевом применении на линии соприкосновения.

"То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются", — заявил Мирошник.