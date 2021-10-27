В 2021 году РКН удалил или забанил 3,8 тыс. сайтов с фальшивыми сертификатами о вакцинации
При этом количество таких ресурсов в октябре оказалось в 18,6 раза больше, нежели в марте.
Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило
Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал 3,8 тысячи ресурсов с данными о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3 тыс. 816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", — цитирует сообщение ТАСС.
Как уточняется, в марте было удалено или заблокировано 24 ресурса, а в октябре уже 448.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вычисляют купивших сертификаты о вакцинации. По мнению академика, у таких людей меняются представления — они вдруг начинают думать, что на самом деле привиты, и подвергают себя большей опасности.
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