В 2021 году РКН удалил или забанил 3,8 тыс. сайтов с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал 3,8 тысячи ресурсов с данными о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3 тыс. 816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточняется, в марте было удалено или заблокировано 24 ресурса, а в октябре уже 448.