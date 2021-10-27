Талибы планируют провести перепись населения Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* планирует провести перепись населения в Афганистане. Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере представителя талибов, заместителя министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихуллы Муджахида.

"Сегодня состоялось заседание [временного] правительства Исламского эмирата Афганистан (используемое радикалами название государства. — Прим. Лайфа) под председательством главы кабмина муллы Мохаммада Хасана Ахунда. На встрече обсуждались ситуация в экономике и различные инфраструктурные проекты. <...> Были затронуты вопросы, связанные с работой демографической службы страны, и принято решение о проведении переписи населения Афганистана", — говорится в сообщении.

Последняя перепись населения Афганистана проводилась ещё в 1979 году. Согласно её результатам, в стране проживало 15,5 млн человек. C 2013 по 2018 год при поддержке ООН проходила программа подсчёта населения с применением технологий спутниковой съёмки и дистанционного зондирования, однако её результаты подвергались критике в обществе, несколько раз пересматривались и в итоге не были утверждены.

Согласно опубликованным в конце минувшего года данным Национального управления статистики и информации Исламской Республики Афганистан, в стране проживает 32,9 млн человек, из которых 16,8 млн — мужчины, 16,1 млн — женщины. Городское население составляет порядка 8 млн человек, сельское — 23,4 млн жителей, кочевое — 1,5 млн человек.

Ранее в Кремле заявили о признаках гуманитарной катастрофы и экономического коллапса в Афганистане. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, прямые контакты с талибами нужны для того, чтобы лучше понять ситуацию в республике и планы новой афганской власти на перспективу.

Ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.