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Отпуск с последствиями: Куда летят на длинные выходные россияне и какие штаммы с собой привезут

Турция, Египет, ОАЭ, Южная Европа и Карибский бассейн — основные направления, куда десятки тысяч россиян собираются выехать на ноябрьские праздники за границу. Кому ехать можно и почему это опасно?

26 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

У россиян выпадает три дополнительных выходных, которые вкупе с нерабочими днями продлятся девять дней. В России в это время свою работу остановят торговые центры, клубы и кинотеатры, а кафе, бары и рестораны будут работать только навынос и на доставку.

Предполагалось, что так граждане сократят посещение общественных мест, снизят количество контактов с другими людьми и тем самым прекратят распространение коронавируса. Однако вместо этого многие решили, что речь идёт о дополнительном отпуске, поэтому отправляются отдыхать за границу.

Наиболее популярны у россиян Египет и Турция, так как их инфраструктура способна комфортно принять туристов в середине осени, полагает директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Помимо этих двух государств наблюдается устойчивый спрос на страны Южной Европы — Кипр, Грецию, Хорватию — и Карибского бассейна. Сколько человек сейчас вылетит, сказать сложно, но я вас уверяю, что, если зайти на любое табло аэропорта и посмотреть, куда отправляются самолёты, вы увидите именно эти направления (и, кстати, все они будут заполнены), — подчеркнул он.

При этом лететь в эти страны сейчас опасно не только из-за эпидемии коронавируса, но и из-за более банальных болезней, считает кандидат биологических наук Михаил Супотницкий.

Это нечестно по отношению к правительству, которое предоставило возможность длительного отдыха. А в условиях передачи опасного вируса лучше переждать осеннее время дома. За пределами страны можно заразиться не только коронавирусом, но и обычным гриппом, лечить который сейчас нет времени и сил. Новые больные будут увеличивать нагрузку на больницы в и без того сложную эпидемическую ситуацию, — сказал Супотницкий.

Примерный рост турпотока, который ожидают туристические операторы, может составить от 25 до 60 процентов от прошлых — докоронавирусных — годов.

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Кроме Турции, Египта и Арабских Эмиратов для многих актуален Карибский регион — Куба и Доминикана. Если бы у нас были короткие выходные, то туда бы не полетели, а девять дней позволяют отправиться на большие расстояния. Миллион человек, разумеется, никуда не отправится, но вот о десятках тысячах "отпускников" говорить можно достаточно уверенно, — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Однако бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объясняет, что в случае соблюдения мер безопасности отпуск может быть безвредным.

Нужно понимать, что турпоток делится на части: те, кто не привит, и те, кто сделал прививку или переболел. Со второй категорией всё проще — они выучили правила, носят маску и соблюдают дистанцию. Но есть и сопутствующая проблема: они вернутся к середине ноября, а полученные климатические перепады не пойдут на пользу. Я бы посоветовал по возможности провести это время с родными, на даче, не передвигаясь на общественном транспорте, — отметил Онищенко.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в этом году в ходе майских праздников, которые удлинились за счёт добавленных выходных. В тот раз новую волну коронавируса удалось задержать примерно на один месяц.

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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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