Суд признал незаконной выплату "Спартаком" компенсации Газизову в размере 400 млн рублей
По словам юриста красно-белых Татьяны Завьяловой, теперь у клуба появилось право взыскать с экс-гендиректора 88 миллионов.
Фото © ФК "Спартак"
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляцию компании "Капитальные активы" (один из акционеров московского футбольного "Спартака") на вердикт арбитража, ранее признавшего законным решение совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым. Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака", отметила, что таким образом суд признал незаконной выплату выходных пособий Газизову на сумму 400 миллионов рублей.
"Сейчас у "Спартака" появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей", — приводит слова юриста ТАСС.
Она добавила, что дело завершено, а решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, однако есть право подачи кассационной жалобы.
Напомним, в середине июня Октябрьский районный суд города Уфы обязал "Спартак" полностью выплатить Газизову выходное пособие в размере 399,2 млн рублей. По словам функционера, из этой суммы красно-белые выплатили только 100 миллионов. Позже Леонид Федун заявил, что подписал дополнительное соглашение по контракту с Газизовым в связи с тем, что был введён в заблуждение.
Сам экс-гендиректор, комментируя решение апелляционного суда, заявил "Матч ТВ", что не считает его победой "Спартака".
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"Говорить, что "Спартак" выиграл суд, абсолютно неверно. Верно сказать, что "Спартак" и "Капитальные активы" отказались от претензий к Газизову Шамилю и решили, что это внутрикорпоративный спор, без акционеров. Я никакого отношения к спорам внутри не имею. Есть дополнительное соглашение о вышеназванной сумме, оно законно, всё будет решать суд. Я не участвую в суде, только "Спартак" и "Капитальные активы", я удовлетворён этим решением, что не участвую в этих делах, — сказал он.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
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