Суд признал незаконной выплату "Спартаком" компенсации Газизову в размере 400 млн рублей

"Говорить, что "Спартак" выиграл суд, абсолютно неверно. Верно сказать, что "Спартак" и "Капитальные активы" отказались от претензий к Газизову Шамилю и решили, что это внутрикорпоративный спор, без акционеров. Я никакого отношения к спорам внутри не имею. Есть дополнительное соглашение о вышеназванной сумме, оно законно, всё будет решать суд. Я не участвую в суде, только "Спартак" и "Капитальные активы", я удовлетворён этим решением, что не участвую в этих делах, — сказал он.