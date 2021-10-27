В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России
В королевстве назвали РФ "единственной угрозой", территория которой может попасть в зону атаки системы залпового огня M142 Himars.
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Совместные военные учения Швеции и США на острове Готланд с использованием дальнобойной артиллерии стали явным сигналом в адрес России. Об этом заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.
Стоит отметить, что в ходе манёвров в Балтийском море применялся американский самолёт Hercules с системой залпового огня M142 Himars. По данным SVT, это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.
"Это чёткий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд", — сказал Йонссон.
По его словам, Россия является "единственной угрозой" для королевства и поэтому может попасть в зону атаки Himars.
В последнее время в Швеции нередко звучат недружественные заявления в адрес России. Так, в январе Минобороны страны выпустило серию фильмов, где представило РФ в качестве потенциального противника в гипотетической войне. А в июле главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие страны.
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