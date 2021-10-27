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В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России

В королевстве назвали РФ "единственной угрозой", территория которой может попасть в зону атаки системы залпового огня M142 Himars.

27 октября, 00:43

Фото © ТАСС / EPA

Совместные военные учения Швеции и США на острове Готланд с использованием дальнобойной артиллерии стали явным сигналом в адрес России. Об этом заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.

Стоит отметить, что в ходе манёвров в Балтийском море применялся американский самолёт Hercules с системой залпового огня M142 Himars. По данным SVT, это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.

"Это чёткий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд", — сказал Йонссон.

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По его словам, Россия является "единственной угрозой" для королевства и поэтому может попасть в зону атаки Himars.

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В последнее время в Швеции нередко звучат недружественные заявления в адрес России. Так, в январе Минобороны страны выпустило серию фильмов, где представило РФ в качестве потенциального противника в гипотетической войне. А в июле главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на Швецию, призвав внимательно следить за действиями России. Москва же неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие страны.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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