В Швеции заявили о "мощном" военном сигнале в адрес России

В королевстве назвали РФ "единственной угрозой", территория которой может попасть в зону атаки системы залпового огня M142 Himars.

Совместные военные учения Швеции и США на острове Готланд с использованием дальнобойной артиллерии стали явным сигналом в адрес России. Об этом заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.

Стоит отметить, что в ходе манёвров в Балтийском море применялся американский самолёт Hercules с системой залпового огня M142 Himars. По данным SVT, это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.

"Это чёткий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд", — сказал Йонссон.

По его словам, Россия является "единственной угрозой" для королевства и поэтому может попасть в зону атаки Himars.