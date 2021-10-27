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Регион
Опубликовано 27 октября 2021, 03:29

В Албании почти 400 человек попало в больницу после отравления

По данным местных властей, к заражению питьевой воды могли привести сильные дожди.

В Албании произошло массовое отравление жителей города Круя. По данным портала Albanian Daily News, речь идёт о примерно 400 пострадавших.

Почти все они доставлены в больницы страны, так как состояние их здоровья не позволило ограничиться только кратковременной помощью. Местная полиция считает, что к массовому отравлению могло привести попадание сточных вод в питьевые резервуары. В свою очередь, городская служба водоснабжения и канализации сообщила, что обнаружила повышенное содержание аммиака в воде на месте массового отравления граждан.

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"Согласно предварительным результатам физико-химического анализа, предполагается, что сильные дожди в субботу и воскресенье в Круе привели к заражению питьевой воды, где выявлено присутствие аммиака выше нормы", — заявили в службе.

Уточняется, что о случаях со значительным ущербом для здоровья пока не известно.

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Ранее четверых туристов из России нашли мёртвыми в отеле на западе Албании. Их тела были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал имена погибших. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска.

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Фото © Pixabay

Юлия Коновалова
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