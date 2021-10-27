В Албании почти 400 человек попало в больницу после отравления

Почти все они доставлены в больницы страны, так как состояние их здоровья не позволило ограничиться только кратковременной помощью. Местная полиция считает, что к массовому отравлению могло привести попадание сточных вод в питьевые резервуары. В свою очередь, городская служба водоснабжения и канализации сообщила, что обнаружила повышенное содержание аммиака в воде на месте массового отравления граждан.