Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против новой формы дельта-штамма коронавируса
Новые варианты "дельты" появляются постоянно, но пока нет ни одного, который по распространённости превышал бы десятую долю процента, по крайней мере в Москве, отметил специалист.
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Вакцина "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, включая новою форму штамма "дельта" AY.4.2. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", — приводит слова учёного РИА "Новости".
Гинцбург добавил, что новые варианты "дельты" появляются постоянно, но пока нет ни одного, который по распространённости превышал бы десятую долю процента, по крайней мере в Москве, заключил специалист.
Напомним, ранее в Москве и области выявили три случая заражения новой мутацией дельта-штамма ковида. В Роспотребнадзоре прежде отмечали, что, вероятно, этот вариант имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Но пока сложно сказать, насколько он заразнее.
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