Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против новой формы дельта-штамма коронавируса

Вакцина "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, включая новою форму штамма "дельта" AY.4.2. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", — приводит слова учёного РИА "Новости".