Два маленьких брата провалились под лёд и утонули в Хабаровском крае

В Хабаровском крае два малолетних брата утонули, играя на тонком льду водоёма. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, около 16 часов дня 26 октября двое детей, братья 10 и 6 лет, во время прогулки были у искусственного водоёма за зданием школы. Это старый карьер, который уже начал затягиваться коркой льда. Во время игры один ребёнок выбежал на тонкий лёд и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом", — рассказали в МЧС.

Друг ребят увидел это и рассказал взрослым. Они сообщили в экстренные службы. Прибывшие на место водолазы нашли тело одного мальчика на мелководье, а второго — на глубине двух-трёх метров. МЧС призывает к осторожности и соблюдению элементарных правил безопасности на водных объектах, напоминая, что, пока лёд не достиг толщины 10–15 сантиметров, он крайне опасен и не может выдержать вес человека.