Экс-глава Томской области рассказал о восхищении Меркель от котлет из медвежатины

Бывший губернатор Томской области Виктор Кресс рассказал о визите в регион канцлера Германии Ангелы Меркель в 2006 году. По его словам, немецкому политику очень понравились котлеты из медвежатины.

Меркель побывала в Томске 26–27 апреля 2006 года в сопровождении правительственной делегации ФРГ. Это было её второе посещение России после официального вступления в должность. Канцлер с президентом РФ Владимиром Путиным приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.

"Они прилетели вечером накануне саммита, ужинали в ресторане. Мы постарались представить наши экзотические блюда. Ей (Меркель. — Прим. Лайфа) очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что, если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью", — рассказал экс-губернатор в беседе с РИА "Новости".

По словам Кресса, в Томске приятно удивились тому, что канцлер оказалась простым и дружелюбным человеком. Через два года делегация из сибирского города посетила Германию, где встретилась с Меркель в её резиденции. Томичи подарили канцлеру сушёные белые грибы, которые ей очень понравились, и позднее даже снабжали Меркель этим продуктом. Кресс отметил, что это время было "пиком расцвета Томска", город узнали во всём мире.