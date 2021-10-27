Экс-глава Томской области рассказал о восхищении Меркель от котлет из медвежатины
Также Виктор Кресс признался, что томичи снабжали немецкого канцлера сушёными грибами, которые ей очень приглянулись.
Ангела Меркель. Фото © ТАСС / АР
Бывший губернатор Томской области Виктор Кресс рассказал о визите в регион канцлера Германии Ангелы Меркель в 2006 году. По его словам, немецкому политику очень понравились котлеты из медвежатины.
Меркель побывала в Томске 26–27 апреля 2006 года в сопровождении правительственной делегации ФРГ. Это было её второе посещение России после официального вступления в должность. Канцлер с президентом РФ Владимиром Путиным приняла участие в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов.
"Они прилетели вечером накануне саммита, ужинали в ресторане. Мы постарались представить наши экзотические блюда. Ей (Меркель. — Прим. Лайфа) очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что, если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью", — рассказал экс-губернатор в беседе с РИА "Новости".
По словам Кресса, в Томске приятно удивились тому, что канцлер оказалась простым и дружелюбным человеком. Через два года делегация из сибирского города посетила Германию, где встретилась с Меркель в её резиденции. Томичи подарили канцлеру сушёные белые грибы, которые ей очень понравились, и позднее даже снабжали Меркель этим продуктом. Кресс отметил, что это время было "пиком расцвета Томска", город узнали во всём мире.
Напомним, накануне Ангела Меркель получила уведомление об окончании полномочий канцлера. Политику, занимавшему этот пост 16 лет, и её команде вручили увольнительные грамоты, но они продолжат исполнять полномочия до формирования нового правительства.
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