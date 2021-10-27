Россиянам рассказали об изменениях цен на продукты к Новому году

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева рассказала, что будет с ценами на продукты ближе к Новому году и стоит ли заранее закупаться к праздничному столу. Эксперт отметила, что стоимость продуктов длительного хранения в декабре вряд ли будет отличаться от текущей, поэтому покупать их впрок смысла нет. К тому же перед праздниками магазины могут объявить о скидках и акциях.

"В преддверии новогодних праздников поставщики и сети, как правило, зарабатывают на объёмах продаж, которые кратно увеличиваются к концу декабря. Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идёт о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям", — поведала Нагайцева в интервью радио Sputnik.

По её словам, временно подорожать могут некоторые категории скоропортящихся продуктов, которыми невозможно запастись заранее. Так, перед Новым годом, как и перед Пасхой, не исключён небольшой рост цен на куриные яйца. Как утверждает эксперт, период с октября по декабрь также традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, "ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже".

При этом некоторые скоропортящиеся продукты, наоборот, могут подешеветь к Новому году. В частности, это касается мяса птицы.

"Цена на мясо птицы традиционно растёт в так называемый шашлычный сезон, который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен", — резюмировала Нагайцева.